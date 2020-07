Betriebsumgebung einer Multi Cloud konsistent bereitstellen

Die Rolle von CASBs

Um die Sicherheit von Daten und Anwendungen in einer Multi-Cloud-Umgebung zu gewährleistet sollten die Unternehmen auch Cloud Access Security Brokers (CASBs) in Betracht ziehen. Zwar ist jede Cloud relativ sicher, da die Anbieter Millionenbeträge für den Schutz der IT ausgeben, doch die Unternehmen verwässern die Sicherheit ihrer Anwendungen, indem sie mehrere Clouds nutzen. CASBs hilft, die Komplexität bei der Durchsetzung von Richtlinien in einer Multi-Cloud-Architektur zu beherrschen. Doch ist es durchaus denkbar, dass Unternehmensabteilungen und IT-Mitarbeiter die Einführung von Multi-Cloud als einen Einschnitt in ihre Freiheiten betrachten. Deshalb müssen die CIOs sehr deutlich machen, dass das Gegenteil der Fall ist: Ein Multi-Cloud-Ansatz bedeutet, dass das Unternehmen viel mehr Services als je zuvor nutzen kann. Die IT-Mitarbeiter müssen sich in Zukunft weniger als „IT-Einkäufer“ positionieren, sondern können mehr als „IT-Berater“ auftreten. Das bedeutet, dass sie mit anderen Managern über deren Cloud-Bedürfnisse diskutieren. Hierzu äußern sie dann ihre Meinungen zu den jeweiligen technischen Anforderungen, die für einen Multi-Cloud-Ansatz erforderlich sind. Eine solche Strategie motiviert zu einer positiveren, integrativen Reaktion, verbunden mit dem Wunsch, sich der Multi-Cloud-Strategie anzuschließen, anstatt einfach nur weiterhin das zu erledigen, was einem aufgetragen wird.