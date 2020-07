Datenstrategie für eine Multi-Cloud-Umgebung festlegen

Eine eigene Multi-Cloud-Datenstrategie erstellen

Jetzt können Sie damit beginnen, Ihre Multi-Cloud-Datenstrategie zu entwerfen, also festlegen, was wo gespeichert und verarbeitet werden soll. Dabei können Sie sich beispielswiese von den Anwendungen und Services leiten lassen, die Sie bereits nutzen, oder sich an den spezifischen Leistungs- und Zugriffsanforderungen einer Anwendung orientieren. Sie können auch eine datenzentrierte Strategie wählen, bei der die Datennutzung in Verbindung mit den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben berücksichtigt wird. In einem Artikel der Harvard Business Review von Leandro DalleMule und Thomas H. Davenport wird beispielsweise gesagt, dass die Unternehmen Kompromisse zwischen „defensiven“ und „offensiven“ Datenstrategien eingehen müssen. Die offensiven Aktivitäten unterstützen die Geschäftsziele, also Umsatz, Rentabilität und Kundenzufriedenheit, wogegen die defensiven Aktivitäten die Gewährleistung von Compliance und eine Risikominimierung priorisieren. Diese Art der Klassifizierung kann den Entscheidungsprozess unterstützen.

Der vielleicht wichtigste Punkt bei dieser Strategieentwicklung besteht in der Auswahl der richtigen Cloud-Services und Multi-Cloud-Plattform, die zur Erfüllung der jeweiligen Anforderungen erforderlich sind. Vielen Unternehmen ist inzwischen klar, dass ein konsistenter Ansatz für eine gute Data Governance unerlässlich ist, doch viele halten dieses Vorgehen für schwer umsetzbar. In einer kürzlich von der Enterprise Strategy Group für Dell durchgeführten Umfrage sahen fast 33 Prozent der IT-Entscheider in Westeuropa die Gewährleistung einer konsistenten Data Governance in ihren Multi-Cloud- -und On-Premises-Umgebungen als eine der größten Herausforderungen an.

Hier können virtualisierte Netzwerke und moderne Hyper-Converged-Infrastructures (HCI) helfen. Damit lassen sich Plattformen einrichten, die als eine Art Pool von gemeinsam genutzten Netzwerk-, Compute- und Speicherressourcen fungieren. Damit können die IT-Teams Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen bereitstellen, die nahtlos von On-Premises bis in die Cloud reichen. So kann eine konsistente Infrastruktur mit einem konsistenten Betrieb zusammen mit der Datenorchestrierung und einem vereinfachten Datenmanagement bereitgestellt werden. Das alles geht einher mit einer vollständigen Transparenz der Datenverwendung, -speicherung und -sicherung sowie der jeweiligen Speicherungsorte. Bei hoch entwickelten Plattformen gibt es sogar die Möglichkeit der Automatisierung, wobei diese Systeme einen Teil der Komplexität reduzieren, indem sie Speicherungen, Backup und Sicherheitsfunktionen selbstständig übernehmen können. Da es schwierig sein kann, Multi-Cloud-Umgebungen zu verwalten, können durch die Integration aller Komponenten in einer einzigen Plattform alle Sicherheitsrichtlinien innerhalb der gesamten Umgebung besser eingehalten werden.

Darüber hinaus kann eine solche Plattform auch dabei helfen, die Probleme von Datenduplizierung und -trennung zu bewältigen, die in einer Multi-Cloud-Umgebung häufig auftreten. Wenn dieselben Daten für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Clouds gespeichert werden, erhöht das unweigerlich die Risiken und Kosten, denn auch der Cloud-Speicher ist nicht kostenlos. Außerdem gehen viele Anwendungsvorteile dabei verloren. Datengesteuerte Anwendungen benötigen eine einzige Quelle der Wahrheit (Single Source of Truth), doch bei immer mehr Versionen eines Datensatzes wird es zunehmend schwieriger, den Zugriff entsprechend zu kontrollieren. Die Datentrennung adressiert die Sorgen bezüglich Datensicherheit und Compliance. Wie kann man sicherstellen, dass Daten nicht heimlich von einer Anwendung zur anderen übertragen werden? Oder bei einem Public-Cloud-Anbieter nicht von einem Mandanten oder Kunden zu einem anderen „wandern“? Nur mit einer Plattform, die sich auf Virtualisierung, Integration und Datenorchestrierung konzentriert, wird die Datentrennung zum festen Bestandteil des Workflows.

Jede Strategie ist ein Unikat, denn niemals werden zwei Unternehmen dieselben Anwendungen betreiben, dieselben Prioritäten setzen oder dieselben Datenstrukturen aufweisen. Deshalb ist es so wichtig, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und eine Strategie zu entwickeln, die den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens entspricht. Wenn Sie das umsetzen und mit der richtigen Multi-Cloud-Plattform abstimmen, können Sie diese Herausforderungen sicher meistern.