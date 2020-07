So behalten Sie Ihre Multi-Cloud-Kosten im Griff

Die Cloud-Kosten kommunizieren

Kostenbewusste CIOs sollten auch die Art und Weise überdenken, wie sie mit Mitarbeitern und Managern kommunizieren. CFOs, die deutliche Senkungen der IT-Kosten erwarten, benötigen möglicherweise Unterstützung, um zu verstehen, warum dies nicht von heute auf morgen klappt. Eventuell brauchen sie auch Beratung dazu, wie diese neuen Kostenstellen funktionieren. Teams, die neue Anwendungen und Services einführen wollen, benötigen möglicherweise einen genaueren Überblick über die damit verbundenen Gesamtkosten. Dies bedeutet nicht, dass sie als Blockierer agieren, die ständig „Nein“ sagen. Vielmehr legen sie Budgets fest und machen deutlich, dass mit der Freiheit auch Verantwortung einhergeht. Cloud-basierte Workloads können zwar schneller und kostengünstiger in Betrieb genommen werden, aber es sind immer noch reale Kosten die damit verbunden sind.

Auch die Beschaffungsstrategien müssen möglicherweise überarbeitet werden. Die Nutzung von Rabatten bei den Cloud-Anbietern für reservierte Instanzen könnte zur Senkung der laufenden Kosten beitragen, so auch die Zusammenarbeit mit einem Multi-Cloud-Broker oder -Aggregator. Der Broker kann große Blöcke von Cloud-Ressourcen zu einem Großhandelspreis kaufen und sie dann weiterverkaufen. Während die Broker weiterhin Gewinn machen, sollte deren Preis immer noch niedriger sein als der, den Sie einzeln aushandeln könnten. Die Zusammenarbeit mit einem Managed-Services-Anbieter kann auch dazu beitragen, den Aufwand und die Verwaltungskosten für die Abwicklung von Verträgen und Vereinbarungen mit mehreren Cloud-Anbietern zu reduzieren. Einige können sogar die Verschiebung von Workloads und Daten zwischen Clouds automatisieren, damit sichergestellt ist, dass Sie die beste Leistung oder den kostengünstigsten Mix erhalten. Wenn Sie mit einem kompetenten Partner wie Dell Technologies zusammenarbeiten, steht Ihnen das nötige Fachwissen für den Aufbau einer effizienten, konsistenten Multi-Cloud-Plattform zur Verfügung. Das bedeutet mehr Transparenz, weniger schleichende Kosten und geringere Risiken.

CIOs können auch die Vorteile des wachsenden Angebots an Tools zur Cloud-Überwachung und Kostenoptimierung nutzen. Einige sind an bestimmte Cloud-Anbieter gebunden, wie AWS, VMware-Umgebungen oder Microsoft Azure. Andere wiederum können Cloud-übergreifend eingesetzt werden. Diese Werkzeuge werden zu unterschiedlichen Preisen und mit verschiedenen Kostenstrukturen angeboten. Es gibt auch Open-Source-Optionen wie Walmarts OneOps sowie weitere hochwertige Werkzeuge in Enterprise-Qualität. Sie alle können dazu beitragen, die Transparenz in Ihrer Multi-Cloud-Umgebung zu verbessern und die Kosten zu senken.

Beim Umstieg auf die Cloud sehen sich CIOs in einem oft schwierigen Disput über Kosten und ROI gegenüber. Doch der Wechsel hin zu einer modernen, effizienteren Multi-Cloud-Plattform ist eine gute Gelegenheit, die Diskussionen mit dem Vorstand und dem CFO dahin zu lenken, dass man sich mehr auf die Geschäftsergebnisse als auf die Budgets konzentrieren sollte. Am besten erzielen Sie eine wirksame Kostenkontrolle und Realisierung der Geschäftsergebnisse, wenn Sie eine komplexe Multi-Cloud-Umgebung alleine betreiben und dazu eine Plattform verwenden, die einen gleichbleibenden, einfach zu verwaltenden Multi-Cloud-Ansatz bietet. Mit Integration, Transparenz und Schiedsverfahren als Teil der Services sowie grundlegenden Management- und Automatisierungsfunktionen wird es viel einfacher, Anwendungen in der richtigen Cloud-Umgebung und in der kostengünstigsten Art und Weise auszuführen.