Was CIOs und CFOs über Multi-Cloud-Kosten wissen müssen

Die meisten IT-Abteilungen betreiben heutzutage mehrere Cloud-Umgebungen. Einige verfolgen eine klare, kohärente, unternehmensweite Strategie, die sie bei der Auswahl der verschiedenen Cloud-Plattformen leitet. Doch bei den meisten hat sich Multi-Cloud wie ein Flickenteppich entwickelt, da die IT-Abteilungen und die LOB-Manager die Cloud-Implementierungen meistens ad hoc genehmigten.

Unabhängig davon, ob Multi-Cloud durch Zufall oder geplant entstanden ist, in jedem Fall stellt sie das „am besten passende“ Bereitstellungsmodell für IT-Technologien dar. Die Fachabteilungen suchen Cloud-Lösungen, die ihre unmittelbaren Probleme am besten in den Griff kriegen und die Innovationen bieten, die die Möglichkeiten und Ressourcen der internen IT-Teams erweitern.

Die CIOs setzen auf Multi-Cloud, weil sie ebenfalls die Notwendigkeit sehen, dem Unternehmen Innovationen zu liefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Technologiebasis des gesamten Unternehmens effizient, kostengünstig, sicher und compliant ist.

Das bedeutet, dass verschiedene Dienste, wie Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Container-as-a-Service (CaaS) oder Software-as-a-Service (SaaS), für unterschiedliche Rechenlasten und Anwendungen benötigt werden. Es kann darüber hinaus aber auch erforderlich sein, dass einige Anwendungen und Daten On-Premises oder in einer Private Cloud gehalten werden müssen, während andere in einer Public Cloud betrieben werden können.

Bei richtiger Implementierung bietet Multi-Cloud den Unternehmen die Chance, ihre Anwendungsentwicklung zu modernisieren, das Datenmanagement zu vereinfachen, die Sicherheit und Governance zu verbessern und die Dauerprobleme, wie Vendor Lock-in oder Business-Downtime zu überwinden. Und das Beste daran ist, dass das alles auf einem kosteneffizienten, skalierbaren, verbrauchsabhängigen IT-Modell mit Pay-as-you-go basiert.

Gehen die Unternehmen hier jedoch falsch vor, laufen sie Gefahr, dass sie die Anwendungs- und Datensilos replizieren, die viel Business blockieren – dieses Mal dann aber in der Cloud statt im eigenen Rechenzentrum.

Das Identifizieren und das Migrieren der geeignetsten Anwendungen in die Cloud sowie das Strukturieren und Schaffen von Kohärenz bei den Multi-Cloud-Umgebunge , die eher durch Zufall als geplant entstanden sind, gehört zu den schwierigsten Herausforderungen, mit denen das Technologiemanagement heute konfrontiert ist.

Glücklicherweise starten die CIOs, CFOs und CEOs heute von einer guten Ausgangsposition aus. Sie verlangen direkte Business-Vorteile – und die bekommen sie auch.

Gemäß einer von IDG im Auftrag von Dell Technologies durchgeführten Untersuchung sehen die meisten Befragten im Durchschnitt positive Ergebnisse durch die Cloud-Einführung. So bewirken Cloud-Investitionen im Durchschnitt ein Umsatzplus von 39 Prozent sowie um 26 Prozent geringere Betriebskosten. Und für den IT-Betrieb wurde von weiteren Vorteilen berichtet, beispielsweise bei den DevOps und der Customer-Experience.