Wie können Sie Ihre Multi-Cloud-Umgebung schützen?

Sicherheitsmaßnahmen auf Workload-Ebene

Werden in der Cloud befindliche Workloads von der zugrunde liegenden Hardware entkoppelt, so verändert dies das Sicherheits-Kalkül grundlegend. In einer Multi-Cloud-Welt, in der Container und virtuelle Maschinen zwischen On-Premises- und Public-Cloud-Infrastrukturen wahlfrei verschoben werden können, ist eine netzwerkbezogene Abschottung nicht mehr möglich. Richard Bennett, Head of Industry Solutions & Strategy, EMEA bei VMware, sagt dazu: „Die Burgmauern funktionieren nicht mehr. Sie können zwar einen Graben mit Krokodilen anlegen, aber was passiert, wenn jemand mithilfe einer Stange darüberspringt?“

Innerhalb eines herkömmlichen Rechenzentrums fließt der Großteil des Datenverkehrs in Richtung Ost-West und liegt damit außerhalb der Kontrolle der üblichen Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls oder Intrusion Prevention Systemen (IPS). Multi-Cloud-Szenarien gehen noch einen Schritt weiter, weil sich die Workloads ihre physischen Hosts und die internen Netzwerkressourcen mit unbekannten Dritten teilen.

Bei solchen Architekturen lassen sich Sicherheitsmaßnahmen nicht einfach in Gestalt von Grenzzäunen anlegen. Da auch die verwendete Hardware ständigen Veränderungen unterliegt, müssen alle hardwareorientierten Schutzmaßnahmen neu überdacht werden. Das heißt, der neue Ansatz hängt von einer softwarebasierten Sicherheit ab. Mike van Vliet, Consulting Pursuit Lead für EMEA bei Dell Technologies, empfiehlt, dass „alle Sicherheitsregeln ... so nah wie möglich bei den Daten und Anwendungen sein sollen, also direkt in der VM oder im Container“.

In so einem Fall sind die Security-Maßnahmen wie Firewalls und IPS in der Software definiert; diese wird zusammen mit den Workloads hoch- und runtergefahren. Noch wichtiger ist es, dass diese Ressourcen auf der Workload-Ebene innerhalb des Containers oder der virtuellen Maschine angelegt sind. Sie schützen also auch dann, wenn der Workload zwischen internen und externen Systemen hin- und hergeschoben wird.

Dieses Vorgehen ist unerlässlich, da nur so die Sicherheit ebenfalls von der Hardware abgekoppelt wird – genauso wie es auch bei abgekoppelten Workloads der Fall ist. Data Protection ist also grundsätzlich unabhängig von der Betriebsumgebung einzurichten. Sicherheitsfunktionen müssen auf der Ebene der einzelnen Workloads agieren, denn nur so dienen sie dem Schutz vor Bedrohungen, was bei allen infrastrukturbasierten Maßnahmen nicht möglich ist.